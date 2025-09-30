Dodo è solo un ricordo: Pioli si aspetta di più, soprattutto sotto l'aspetto mentale

La Repubblica-Firenze si concentra sul rendimento di Dodo, uno dei peggiori nell'ultima gara contro il Pisa. Quel terzino a tutta fascia effervescente però in questo inizio di stagione è solo un ricordo. Il Dodo di adesso evapora di fronte a qualsiasi avversario, con un atteggiamento anche di irritazione verso compagni e direttore di gara che condiziona ogni sua partita, non spiegabile soltanto dalle frizioni estive con la società, dettate dal mancato rinnovo e da una cessione poi non verificatasi.

L’assenza poi di un’alternativa vera con l’infortunio di Lamptey e con la presenza del solo Fortini lo rende indispensabile per Pioli, che si aspetta qualcosa di diverso, a partire dalla mentalità.