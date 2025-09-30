Pioli in difficoltà, il Corriere Fiorentino: "Qualche spiffero di troppo lo ha fatto arrabbiare"

vedi letture

Anche il Corriere Fiorentino fa il punto sull'inizio di stagione della Fiorentina. Pioli non si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi in una situazione del genere: 2 punti in 5 giornate e uno 0 alla casella vittorie dopo cinque turni, che si era verificata soltanto altre tre volte nella storia, l’ultima nel 1977-78. Per non parlare dell’ultimo posto nell’attuale Serie A per quanto riguarda tiri in porta e occasioni create, di attaccanti che non segnano e di un gol su azione che manca da 417’. Quella appena iniziata infatti è una settimana, se possibile, ancor più delicata delle precedenti e i motivi sono evidenti: l’inizio del girone di Conference, la partita con la Roma e all’orizzonte una sosta che, qualora le cose non dovessero raddrizzarsi, diventerebbe una specie di stillicidio.

In attesa del debutto in Conference di giovedì, l’allenatore ieri ha parlato alla squadra per spingere tutti a dare di più. Quando i risultati non arrivano, gli spifferi si fanno crateri: dal malumore di Comuzzo per le ultime ore di mercato e per le esclusioni in serie, così come il fastidio di Dzeko per la sostituzione al 45’ nella gara col Napoli e per esser passato da totem a riserva della riserva, ai «pizzini» fatti arrivare chissà come e chissà da chi a Fabregas sulla formazione che sarebbe scesa in campo, che hanno fatto arrabbiare non poco l’allenatore.