Del Gudmundsson di Genoa non c'è traccia: nemmeno con Pioli è arrivato lo squillo giusto
La Repubblica-Firenze si concentra sul rendimento di Albert Gudmundsson, uno dei peggiori nell'ultima gara contro il Pisa. Doveva essere l'uomo che avrebbe dovuto spostare gli equilibri in casa Fiorentina, ma dell'islandese visto a Genoa ancora non c'è traccia.
Con l'addio di Palladino e di un calcio pragmatico le condizioni per l'esplosione di Albert c'erano tutte, ma nemmeno con Pioli e nemmeno in una posizione estremamente congeniale da trequartista è arrivato lo squillo giusto. Il disimpegno in cui interrompe un tiro a botta sicura di Gosens e l'occasione cestinata a tu per tu con Canestrelli di domenica scorsa sono le immagini di un altro pomeriggio no.
