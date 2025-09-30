Fiorentina, peggior partenza dal 1994-95: le statistiche della crisi sono inquietanti
Su La Nazione è possibile leggere alcune statistiche della crisi della Fiorentina. Peggior partenza nell’era dei 3 punti a vittoria, minor numero di reti segnate e, per la quarta volta nella storia, nessun successo dopo i primi 5 turni. Neanche nelle 3 annate in cui la squadra viola conobbe l’onta della retrocessione il rendimento iniziale fu così negativo. L’ultima volta in cui la Fiorentina non aveva centrato nessuna vittoria nei primi 5 turni risaliva a 48 anni fa, con Mazzone in panchina, nella stagione 1977-78 culminata con la salvezza all’ultimo turno, dopo l’avvicendamento di tre tecnici.
Nella stagione 1935-36, invece, nonostante il solo punto conquistato nei primi 5 turni e la salvezza all’ultima giornata, il tecnico Arano venne sollevato dall’incarico, soprattutto per lo scudetto sfiorato l’anno precedente. Una curiosità: nella stagione 1990-91 la Fiorentina riuscì a salvarsi grazie, soprattutto, alla vittoria ottenuta in trasferta a Pisa nel 5° turno.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati