Conference, Fiorentina-Sigma Olomouc: arbitra un tedesco al debutto

La Uefa ha appena comunicato le designazioni per il giovedì di Conference League. Tra le partite in programma giovedì sera anche Fiorentina-Sigma Olomouc, gara che sarà arbitrata dal Florian Badstübner (Germania) già incontrato dalla Fiorentina l'anno scorso a Celje (era il quarto uomo della sfida di andata dei quarti) e al debutto da primo fischietto in Europa; squadra arbitrale tutta tedesca, con assistenti Gunsch e Huwe, quarto uomo Petersen e Brand e Rafalski rispettivamente Var e Avar. Partita valevole per la prima giornata del maxi-girone, fischio d'inizio giovedì alle ore 21.
