Da colonne portanti a riserve: Comuzzo e Fagioli da ritrovare, saranno titolari giovedì

Da colonne portanti a riserve, senza nemmeno la possibilità di entrare a partita in corso, si legge su La Nazione. La parabola discendente di Pietro Comuzzo e Nicolò Fagioli fotografa un momento che, da spiegare a parole, è assolutamente complesso per tutta la Fiorentina. Sta di fatto che entrambi sono finiti in panchina. Il difensore viola ha avuto anche a che fare con un problema gastrointestinale che lo ha debilitato non poco nelle ultime settimane.

Contro il Sigma Olomoucin Conference League tornerà titolare con l’obiettivo di prendersi una maglia domenica contro la Roma. Missione da condividere con lo stesso Nicolò Fagioli, per qualità uno che può cambiare il volto del centrocampo viola, ma anche da parte sua serve un cambio di marcia significativo.