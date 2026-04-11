Oggi quattro gare di Serie A: due riguardano da vicino la Fiorentina
Si riparte alle 15, dopo il 3-0 di ieri con cui la Roma ha superato il Pisa, il pomeriggio della trentaduesima di Serie A propone due incroci fondamentali per la lotta salvezza: alle 15 ultima chiamata per il Verona, che in un Olimpico Grande Torino che si preannuncia in gran parte deserto per la protesta dei tifosi granata contro il presidente Urbano Cairo, cerca una vittoria che riaccenderebbe la fiammella della speranza dopo il Ko contro la Fiorentina; e a proposito di Fiorentina, i viola guarderanno con interesse un'altra sfida che si giocherà in contemporanea rispetto a Torino-Hellas Verona, si tratta di Cagliari-Cremonese, ovvero sedicesima contro diciassettesima, 30 punti per i sardi (a -2 dalla squadra di Paolo Vanoli, quindicesima) contro i 27 punti della Cremo, a pari merito col Lecce al terzultimo posto; gara cruciale soprattutto per i rossoblù, reduci da quattro sconfitte consecutive e risucchiati come mai in stagione nella lotta per non retrocedere.
Alle 18 poi Milan-Udinese, con i rossoneri alla caccia del momentaneo controsorpasso sul Napoli (in campo domani a Parma) dopo la sconfitta del Maradona; chiude il sabato di A un big match Champions da brividi come Atalanta-Juventus. Ecco la classifica del campionato:
SERIE A
Inter – 72 pt
Napoli – 65 pt
Milan – 63 pt
Como – 58 pt
Juventus – 57 pt
Roma – 57 pt *
Atalanta – 53 pt
Bologna – 45 pt
Lazio – 44 pt
Sassuolo – 42 pt
Udinese – 40 pt
Torino – 36 pt
Parma – 35 pt
Genoa – 33 pt
Fiorentina – 32 pt
Cagliari – 30 pt
Cremonese – 27 pt
Lecce – 27 pt
Verona – 18 pt
Pisa – 18 pt *
Pisa e Roma hanno una partita in più
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