DODO, Compleanno felice tra Fiorentina e Brasile

La Nazione oggi in edicola concentra la sua attenzione sulle prestazioni di Dodo. Il terzino destro gigliato non si sarebbe mai immaginato di passare un compleanno così felice, titolare inamovibile con la Fiorentina (in campo per 90 minuti nelle prime 12 giornate di Serie A) e convocato dalla nazionale brasiliana.

I verdeoro saranno impegnati nella notte tra martedì e mercoledì, alle 1:45 italiane, contro l'Uruguay in un importante match di qualificazione ai mondiali americani in programma nel 2026. In attesa di capire le condizioni del terzino destro della Selecao che rientrerà a Firenze solo venerdì, a due giorni dalla sfida di Como, tutti gli occhi sono puntati sulle scelte del Commisario Tecnico brasiliano Dorival.