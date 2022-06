DJURIC, Può essere favorito dalla scommessa Cabral

Come riportato da La Nazione questi sono i giorni delle valutazioni per non sbagliare la costruzione della rosa per la prossima stagione. Ecco quindi il bivio che la Fiorentina si troverà di fronte. Completare il reparto offensivo con delle alternative (la prima può essere Piatek se i viola lo otterranno a buone condizioni, poi Djuric che arriverebbe come terza punta) oppure virare su un calciatore importante che possa entrare in concorrenza con lo stesso Cabral? In questo senso i nomi e le candidature non mancano. La più costosa è quella che porta ad Andrea Pinamonti, reduce dai 13 gol in campionato con l’Empoli. L’Inter vuole monetizzare la sua cessione: costo intorno ai 20 milioni. In quel caso non tornerebbe Piatek, ma Pinamonti e Cabral si giocherebbero il posto. Stesso discorso da fare per Belotti. Il Gallo è un pallino dei dirigenti viola. È svincolato, va convinto con il progetto tecnico perché sul tavolo ha diverse offerte economicamente più allettanti. E poi Joao Pedro. Una via di mezzo a livello di investimento. Si parla di un costo vicino ai 7 milioni di euro. Il numero 10 del Cagliari interpreta il ruolo di prima punta in modo diverso rispetto a Cabral, darebbe ad Italiano una soluzione tattica in più. Tempo di decisioni, in base alle idee del mister ed alla volontà della società. Con la speranza che mercoledì il tutto possa collimare.