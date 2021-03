DIRITTI TV, Serie A ancora divisa. Situazione invariata

Serie A ancora divisa sul fronte diritti tv e fondi. Oggi la nuova Assemblea dove non dovrebbero arrivare grandi sorprese: nessuna decisione verrà presa, situazione uguale a quella della settimana scorsa con 11 favorevoli a DAZN e 9 astenuti che però hanno ottenuto il ritorno in 'scaletta' della questione Fondi. Cvc-Advent-Fis ribadiranno la loro volontà a intraprendere la strada per cui si è trattato negli ultimi mesi. La giornata di oggi servirà per capire se qualche squadra si possa sfilare per raggiungere la maggioranza (servono 14 voti). La necessità di liquidità, di fronte allo stand-by sul fronte diritti tv (DAZN è favorito) potrebbe spingere qualcuno a cambiare fronte.