DIFESA, L'inedita coppia centrale sarà Pongracic-Moreno

Domani sera per l'esordio in Conference League contro i New Saints la Fiorentina sarà orfana di Comuzzo, Ranieri e Quarta. I tre centrali viola sono stati squalificati nel match di ritorno dei play-off contro la Puskas Akademia. Come riportato dal quotidiano La Nazione, in una difesa in piena emergenza la buona notizia è il ritorno in gruppo di Marin Pongracic. Il croato ieri si è allenato con i compagni e, dopo aver saltato per un affaticamento muscolare le ultime due sfide di campionato, contro i gallesi potrebbe essere del match.

Accanto a lui probabile l'esordio in maglia viola di Matias Moreno. Palladino però con tutta probabilità dovrebbe convocare anche due difensori della Primavera di Galloppa e i principali indiziati sono Leonardo Baroncelli e Eddy Kouadio, entrambi già aggregati alla prima squadra in estate. Il primo è tornato lunedì in campo dopo un mese in cui è rimasto ai box causa infortunio, mentre l'ivoriano classe 2006 era stato già convocato contro il Monza.