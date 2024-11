DIFESA, In trasferta non subisce gol da 70 giorni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport pone l’accento su un dato significativo legato alla difesa della Fiorentina di Raffaele Palladino. Oltre a Moise Kean, che continua a garantire gol con grande regolarità (otto reti in Serie A finora), la squadra viola può contare su un reparto arretrato solidissimo: in trasferta, infatti, non subisce gol da ben 70 giorni. L’ultima rete incassata risale al 15 settembre contro l’Atalanta a Bergamo.

Da allora, la Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata nelle gare esterne contro Empoli, Lecce, Genoa e Torino. L’attenzione alla fase difensiva resta uno degli aspetti chiave su cui Palladino continuerà a lavorare. Nel frattempo, il tecnico potrà contare sul rientro di Danilo Cataldi a centrocampo, dopo tre assenze consecutive per infortunio.