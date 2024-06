DIFESA, Chi gioca nei tre dietro? Il ruolo di Parisi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna de La Nazione si interroga su quali componenti della rosa della Fiorentina possano fare al caso di una squadra che si prepara a giocare con la difesa a tre. Milenkovic, Quarta e Ranieri sono intoccabili ma andrà trovato almeno un altro centrale. Sulle corsie la squadra è sistemata a meno che non arrivi un'offerta importante per Kayode, allora la Fiorentina valuterà il da farsi. A sinistra il quotidiano scrive che per Parisi ci saranno molti più minuti in campo, sia come terzino di copertura nei tre davanti al portiere sia come esterno della linea avanzata. Per Biraghi il ruolo e il futuro saranno valutati durante il ritiro.