DIAMANTI, Non si scherza con il virus. In Australia...

Sulle pagine de La Nazione va in scena un'intervista ad Alessandro Diamanti, ex trequartista della Fiorentina oggi in forza al Western United, a Melbourne: "Ogni giorno guardo tre-quattro ore di telegiornali sull’Italia: è un dolore vedere quello che sta succedendo. Non si scherza con questo virus: va rispettato". Poi racconta come si sta vivendo l'emergenza in Australia: "È una situazione stranissima, paradossale, ancora in evoluzione. Pare tutto normale, ma guardando al mondo di normale c’è poco. Mi sembra di vivere quello che in Italia accadeva due settimane fa. Hanno chiuso la scuola di mio figlio per un caso di posività. Fanno lezioni da casa, sono molto attrezzati qua. Però per il resto c’è ancora poca consapevolezza dei rischi. Io cerco di spiegare a tutti che siamo solo indietro di qualche giorno: per questo dobbiamo metterci in difesa".