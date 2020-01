DIAMANTI, Iachini ha idee di calcio: merita Firenze

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino propone quest'oggi un'intervista ad Alessandro Diamanti, doppio ex di Bologna e Fiorentina che oggi gioca in Australia. Ecco le sue dichiarazioni più importanti: "Entrambe sono squadre importanti per la mia carriera. A Firenze ho fatto sempre toccata e fuga, le mie due esperienze in viola sono durate troppo poco. A Bologna ci vivo e ho vissuto annate importantissime. Il cambio Montella-Iachini? È difficile dire cosa non abbia funzionato per Montella, perché è un tecnico molto preparato, purtroppo i risultati nelle ultime sue esperienze non gli hanno dato ragione. Non so se in questa Fiorentina gli avessero posto l’obiettivo di far crescere i giovani e la squadra o di vincere tutte le gare. A Iachini voglio bene, mi ha allenato a Brescia e continuiamo a sentirci anche ora e sono davvero felice che abbia avuto questa bella opportunità perché se la merita. Se i giocatori lo seguono con umiltà, lui ha concetti di calcio, valori e temperamento giusti. Il momento viola? Credo sia stata sfortunata perché Ribery non ha potuto dare troppo e rimanere senza leader penso che abbia frenato la squadra. Non credo che si possa parlare di rosa troppo verde perché ormai alcuni giovani affermati, come Milenkovic e Chiesa».