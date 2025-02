"Di nuovo insieme": Kean-Zaniolo, tanta qualità e un passato in comune da cancellare

vedi letture

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio è possibile leggere un focus legato a Nicolò Zaniolo e a Moise Kean, che si sono ritrovati alla Fiorentina dopo le esperienze assieme in Nazionale, rinsaldando una storica amicizia. «Di nuovo insieme», ha scritto ieri Kean per dare il benvenuto a Zaniolo.

E che l’abbia fatto a corredo della foto che li ritrae abbracciati in maglia azzurra è di sicuro un auspicio e magari un modo per tagliare definitivamente con quel passato (furono esclusi dalla Under 21 per una partita dell’Europeo 2019 dall’allora commissario tecnico Di Biagio che li ritenne protagonisti in negativo di comportamenti non consoni alle regole interne del gruppo): adesso si ritrovano alla Fiorentina per diventare grandi insieme.