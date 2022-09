DI MARIA, Juventus in ansia per lui dopo gara di ieri

La Juventus è di nuovo in ansia per Angel Di Maria, uscito ieri a fine primo tempo contro la Fiorentina dopo aver subito un colpo al polpaccio. L'allarme vero e proprio in vista del PSG non è ancora scattato ma solo dopo l'allenamento di oggi si conosceranno meglio le sue condizioni. Ieri sera, scrive Tuttosport, filtrava un cauto ottimismo in vista della Champions, ma la prudenza resta massima anche se è chiaro che avere o non avere il Fideo contro la sua ex squadra, non è un dettaglio. Non verrà corso nessun rischio perché nella rincorsa verso la sosta causata dal Mondiale, non può fare a meno dell'argentino e la Juve non può permettersi un altro stop dopo quello che gli ha già fatto saltare alcune partite in questo avvio di stagione.