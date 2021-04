DI LIVIO, Domenica i viola non mi hanno sorpreso

L'ex centrocampista, tra le altre della Fiorentina e della Juventus, Angelo Di Livio ha rilasciato un'intervista al Corriere di Torino parlando anche della Fiorentina: "La Fiorentina non mi ha sorpreso: la vittoria di Verona ha dato forza. Mi aspettavo una Juve diversa, più cattiva e aggressiva, con più personalità. Manca fame. Ho visto una squadra bloccata, l’eurogol di Morata l’ha salvata. Più passa il tempo più va in confusione. Con la Fiorentina non sono bastate le urla di Buffon dalla panchina. Anche i leader stanno facendo fatica a dare una scossa. Ronaldo? Dobbiamo ringraziarlo per aver scelto la Serie A e aver ridato luce al nostro scadente campionato. Ho la sensazione che qualcosa stia finendo. Con la Fiorentina l’ho visto fuori dal gioco e poco lucido. L’unico che non venderei è Dybala: deve essere il futuro".