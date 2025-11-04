Di Livio: "Col Lecce ho visto giocatori che camminavano. Sono impauriti"

"Giocatori impauriti, serve la scossa per il bene di Firenze". Lo dice Angelo Di Livio, ex capitano della Fiorentina, sulle colonne della Gazzetta dello Sport. L'ex tra le altre anche di Juventus e Padova ha commentato così la crisi nera del suo vecchio club: «Serve una scossa per tutto l’ambiente, soprattutto pensando al bene di Firenze. È necessario trovare al più presto una soluzione, in modo da uscire da questa crisi e far tornare la squadra a lavorare con tranquillità. Questa è una piazza gloriosa che va rispettata. È giusto cambiare, anche se non credo che tutte le colpe siano di Stefano Pioli.

Però a volte capita che non scatti la scintilla giusta fra tecnico e giocatori. Contro il Lecce ho visto gente che camminava, ed è stata una cosa imbarazzante. I giocatori sono nervosi, impauriti".

Lei ha vissuto momenti difficilissimi in viola, con la retrocessione e poi il fallimento nel 2002. Come ricorda quel periodo?

«Era una situazione molto diversa da quella attuale, perché eravamo abbandonati a noi stessi. C’era un caos totale in quel momento e, a ripensarci, mi vengono ancora i brividi. Eravamo appesi a un filo. Ora è diverso: il mercato ha visto investimenti importanti ".