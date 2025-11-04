FirenzeViola Daniele Galloppa in panchina ad interim contro il Mainz: ecco il suo staff

Daniele Galloppa è l'allenatore ad interim che la Fiorentina ha scelto per guidare la squadra almeno in vista della partita contro il Mainz in Conference League. Il suo staff sarà composto dai due preparatori dei portieri, Dall'Omo e Bianchi, dal preparatore atletico Butini, dal match analyst Tordi e dal collaboratore tecnico Nizelik, oltre ovviamente al proprio vice Luca Antonelli.