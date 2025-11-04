Pioli-Fiorentina: per il CorFio resta solo la strada (onerosa) dell’esonero

La Fiorentina sta vivendo dei momenti surreali all'interno del Viola Park. Un insieme di vicende complicate che, per il Corriere Fiorentino, la Fiorentina sperava di risolvere ieri. Il problema è che il muro che si è creato tra la stessa società e Stefano Pioli si è rivelato molto più duro del previsto. La dirigenza, infatti, si aspettava una presa di responsabilità e le dimissioni, ma il tecnico non ne ha voluto assolutamente sentir parlare. Da lì sono partite le trattative per arrivare a un’intesa per una buonuscita. La prima proposta però, ovvero il riconoscimento di 3 milioni netti e quindi di tutta questa stagione a fronte delle tre (9 milioni netti e 18 lordi) previste dal contratto, è stata respinta dall’allenatore. L'unica soluzione, quindi, sembra essere l'esonero da parte della società viola.

Una via drastica, ma forse inevitabile, visti i tempi strettissimi.

Domani infatti la squadra partirà per la Germania per giocarsi, giovedì, la partita di Conference col Mainz, mentre domenica dovrà andare in casa del Genoa (che nel frattempo si è accordato con De Rossi, nome che era anche sul taccuino viola) per uno vero e proprio scontro salvezza.

L’obiettivo quindi è provare ad annunciare già oggi il nuovo allenatore e al momento sono tre i candidati: Roberto D’Aversa, Paolo Vanoli e Alessandro Nesta, con il primo che ieri sera è passato in pole rispetto agli altri due.