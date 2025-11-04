Dagli inviati
Fiorentina, Stefano Pioli e il suo staff hanno già lasciato il Viola Park
FirenzeViola.it
Stando a quanto appreso dai nostri inviati, Stefano Pioli, ormai ex tecnico della Fiorentina visto il comunicato ufficiale che lo ha sollevato dal suo incarico, ha da poco lasciato il Viola Park. Al pari del tecnico ovviamente hanno lasciato la struttura anche i componenti del suo staff. Termina così in modo definitivo la seconda esperienza del tecnico di Parma sulla panchina viola. Di seguito le immagini di uno dei componenti dello staff, il preparatore atletico Osti mentre lascia il Viola Park:
Pubblicità
Primo Piano
Serve un Ds che non sbagli l’allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funzionadi Angelo Giorgetti
Le più lette
2 Serve un Ds che non sbagli l’allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
Copertina
Mario TeneraniUna squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com