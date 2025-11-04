Dagli inviati Fiorentina, Stefano Pioli e il suo staff hanno già lasciato il Viola Park

vedi letture

Stando a quanto appreso dai nostri inviati, Stefano Pioli, ormai ex tecnico della Fiorentina visto il comunicato ufficiale che lo ha sollevato dal suo incarico, ha da poco lasciato il Viola Park. Al pari del tecnico ovviamente hanno lasciato la struttura anche i componenti del suo staff. Termina così in modo definitivo la seconda esperienza del tecnico di Parma sulla panchina viola. Di seguito le immagini di uno dei componenti dello staff, il preparatore atletico Osti mentre lascia il Viola Park: