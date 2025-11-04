Calamai: "La società per salvarsi punta sull’uomo delle retrocessioni. Ne siano convinti”

Nel consueto appuntamento del mattino col Caffè Nero Bollente su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato così del momento della Fiorentina e del nome fatto per la panchina viola, Roberto D'Aversa: "Non so se sono irritato, imbarazzato, sorpreso o stupito. La Fiorentina lotta per la salvezza, questo è evidente a tutti. E qual è l'allenatore che ha scelto per risolvere questo problema? Un allenatore che l'anno scorso è retrocesso, che col Lecce stava retrocedendo prima che fosse esonerato per uno spiacevole uomo di campo, stessa cosa accaduta con la Sampdoria.

Per salvarsi puntiamo sull'uomo delle retrocessioni, Roberto D'Aversa. Tutto questo mi lascia senza parole. Non lo conosco personalmente ma spero che la società ci pensi bene prima di prendere questa decisione".