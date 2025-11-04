La Nazione sicura sul Ds: sarà uno tra Goretti e Angeloni. D’Aversa il più vicino alla panchina

Continua il momento di riflessione e di attesa in casa Fiorentina. Nonostante il nome del nuovo allenatore non sia ancora stato trovato, per La Nazione è logico pensare che in panchina, già in Germania, non ci sarà più Pioli, ma neanche Daniele Galloppa. La soluzione interna è stata scartata anche perché domani la Primavera si giocherà una partita importante in Youth League contro il Legia Varsavia. L’obiettivo della Fiorentina è quello di annunciare nelle prossime ore prima la separazione da Pioli, poi il nuovo direttore sportivo e a seguire l’allenatore, anche se il doppio annuncio potrebbe arrivare pure in simultanea.

Per quanto riguarda il Ds va registrata l’idea Petrachi, presente fin da domenica sera insieme a quella del fiorentino Giuntoli.

Ma in questo momento la soluzione più forte porta a una promozione interna: si parla di Roberto Goretti ma anche di Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile. Potrebbero essere proprio loro a scegliere il nuovo tecnico che nelle ultime ore pare sempre più essere Roberto D’Aversa. L'ex Empoli ha superato il resto della concorrenza e soprattutto Paolo Vanoli per il quale, per buona parte della giornata di ieri, sembrava tutto fatto. Nessun contatto, invece, per il ritorno di Palladino, nonostante il gradimento da gran parte della squadra.