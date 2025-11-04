Social
Like prima messo e poi tolto da Pongracic al post sull'esonero di Pioli
In un momento di totale caos come quello che sta vivendo la Fiorentina nelle ultime ore, culminato poi nel comunicato ufficiale e nell'esonero di Stefano Pioli, non mancano gli episodi social che fanno discutere e gettano ulteriore benzina sul fuoco. È questo il caso che riguarda Marin Pongracic, difensore viola che ha messo like al post Instagram della Fiorentina che sanciva la fine del rapporto con Stefano Pioli.
Il like è poi stato prontamente rimosso dal giocatore croato, ma resta il fatto che anche questo è un segnale che fornisce l'indicazione di quanto il rapporto tra lo spogliatoio e l'ex tecnico non fosse così idilliaco. Questo il like in questione:
