Chi è Daniele Galloppa: carriera e numeri del tecnico che guiderà la Fiorentina a Mainz

Daniele Galloppa è stato ufficialmente nominato come allenatore, anche se solo temporaneamente, della prima squadra della Fiorentina e guiderà il gruppo nella trasferta di Conference League di giovedì a Mainz. Ma chi è e che carriera ha avuto fino ad ora il nuovo tecnico viola?

L'ex ormai allenatore della Fiorentina Primavera, protagonista fin qui di un’ottima stagione con la formazione viola, portata al secondo posto in classifica, ha iniziato a muovere il primi passi in questo ruolo nelle giovanili della Vis Pesaro salvo poi essere chiamato nel 2020 proprio dal club gigliato. Nella stagione 2022-23, sotto la sua gestione, la Fiorentina U17 ha raggiunto la semifinale scudetto. Nel 2023-24 Galloppa ha invece condotto la Primavera dal successo in Coppa Italia, mentre lo scorso anno è arrivato in finale scudetto, perdendo contro l'Inter. L’ex centrocampista, molto stimato all’interno dell’ambiente viola per il lavoro svolto negli ultimi anni nel settore giovanile, possiede dal 2021 il patentino UEFA Pro, requisito che gli consente di essere tesserato per allenare in Serie A e nelle competizioni europee.

Per quanto riguarda invece il campo Galloppa ha spesso alternato i moduli utilizzando sia il 3-4-3 che la difesa a quattro (4-2-3-1 o 4-3-3). Inoltre ha già allenato diversi dei giovani che attualmente militano in prima squadra, su tutti Comuzzo, allenato ai tempi dell'U17, ma anche lo stesso Fortini, allenato proprio da tecnico della Primavera, oltre che Kouadio e Martinelli.