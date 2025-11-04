Ufficiale, esonerato Stefano Pioli: squadra affidata momentaneamente a Galloppa

La notizia era nell'aria da qualche minuto dopo il muro contro muro delle ultime ore ma adesso è anche ufficiale, la Fiorentina ha esonerato Stefano Pioli, con la squadra che è stata affidata momentaneamente a Daniele Galloppa. Questo il comunicato del club viola:

"ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa".