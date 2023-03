DI LIVIO, Biraghi ci mette sempre la faccia. Le critiche...

FirenzeViola.it

L’ex viola, Angelo Di Livio, in un’intervista al Corriere dello Sport ha parlato di Cristiano Biraghi dopo lo sfogo di quest’ultimo sulle critiche che gli vengono mosse: “Cristiano deve capire che le critiche fanno parte del calcio, anche quelle che arrivano da una parte del tifo che apre la bocca a prescindere. Spetterà a lui, con le prestazioni, far cambiare opinione alla piazza. Sull’uomo non ho nulla da dire: Biraghi si è sempre dimostrato una guida con gli attributi, una persona che ci ha sempre messo la faccia nei momenti di difficoltà. Da sempre per giocare a pallone, oltre alle qualità tecniche, conta solo una cosa: la serietà. E lui ne ha da vendere”.