DE SISTI, Pelé il più forte. Quando venne in Italia...

Giancarlo De Sisti, ex calciatore e tecnico della Fiorentina, ha parlato a Il Messaggero per ricordare le gesta di Pelé, sfidato ai Mondiali del 1970 nella finale fra Italia e Brasile: "Per me e non solo è il calciatore più forte di tutti i tempi. Io ci ho giocato contro anche con Roma e Fiorentina quando con il Santos venne in Italia. Non aveva punti deboli ed è stato probabilmente il primo giocatore completo. Personalmente lo preferisco a Maradona, anche se ovviamente parliamo di due dei più forti".