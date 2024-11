DE GEA, Eterno: un portiere che segna come una punta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Detto di uno Yacine Adli che spicca tra le pagelle di Como-Fiorentina, c'è ampio merito anche per David De Gea nei giudizi della stampa sulla gara del Sinigaglia vinta dai viola. Il portiere spagnolo viene premiato con voti alti da tutti i quotidiani, che evidenziano le parate fondamentali nel corso della ripresa ai fini del risultato finale. "Quando un portiere segna come un attaccante", sintetizza La Nazione per rimarcare la sua importanza, mentre gli attaccano le etichette di "eterno" e "decisivo" rispettivamente Tuttosport e la Repubblica.

I voti di De Gea in Como-Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport, 7,5

Corriere dello Sport-Stadio, 7

Tuttosport, 7

La Nazione, 8,5

la Repubblica 7,

FirenzeViola.it, 8