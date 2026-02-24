RFV
Il Caffè Nero Bollente: "Il prossimo step è ritrovare il miglior Rugani. E Gud"
FirenzeViola.it
Nel consueto appuntamento del mattino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", il nostro opinionista Luca Calamai è ripartito dalla vittoria della Fiorentina contro il Pisa, facendo poi una riflessione tattica: "Per fare un altro step adesso serve trovare il miglior Rugani. La coppia tra lui e Ranieri potrebbe funzionare da essere la migliore, anche se possono coesistere anche Rugani e Pongracic.
E poi servono i gol di Gudmundsson, perché quello che sta facendo Kean va benissimo ed è storia da vecchio Kean, ma serve anche altro e Gudmundsson può portare le reti che mancano". Qua sotto il video:
