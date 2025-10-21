Dalla Conference al Bologna per il riscatto, La Nazione: "La settimana della ripartenza"

Tutti al Viola Park per ripartire, si legge su La Nazione. A mettersi obiettivi morali e reali, a promettersi che questa settimana – fra Conference a Vienna e Bologna al Franchi – dovrà essere la settimana della ripartenza. Dunque, i viola puntano tutto (e sono convinti di far bene) contro il Rapid e soprattutto contro il Bologna di Italiano, e questo, senza dubbio, oltre a frenare l’emorragia iniziata con il via al campionato, aiuterà la società a non programmare momenti di riflessione sul da farsi in caso di nuovi scivoloni e quindi di una classifica che si farebbe seriamente preoccupante in chiave retrocessione.

La posizione di Pioli risulta stabile. E quella di Pradè? Al momento non ci sono scenari che possano portare a strappi di qualsiasi natura, né dimissioni né allontanamenti.