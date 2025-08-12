Daku, il Rubin Kazan vuole 8 mln. Nella lista per il vice Kean c'è anche Siwe
Il tema del vice Kean rimane il principale nodo di mercato che sta cercando di sciogliere da giorni la Fiorentina, intenta a mettere a disposizione di Pioli un altro centravanti. Un giocatore in grado di dare respiro all'ex Juve quando sarà necessario o pronto a giocare insieme a lui, pur sapendo che il titolare inamovibile resta proprio Kean e che quindi non costi troppo. Una figura non semplice da trovare per cui Pradè e Goretti stanno svolgendo un ampio casting in cui ci sono tanti nomi.
A partire da Cristian Shpendi del Cesena, seguito da un anno ormai dai dirigenti di Commisso, per passare poi da Conrad Harder dello Sporting CP - anche se i viola si sono scontrati con le richieste dei portoghesi, propensi a cedere il danese a fronte di un esborso anziché in prestito - ed arrivare a Mirlind Daku, attaccante albanese classe ‘98 del Rubin Kazan: costo circa 8 milioni. A questi, secondo La Nazione si somma anche Jacques Siwe, attaccante del Guingamp mai del tutto tramontato.
