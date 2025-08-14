Da Piccoli a Ioannidis, i nomi per il vice Kean secondo il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport - Stadio parla delle mosse di mercato della Fiorentina per trovare un vice Kean, facendo due nomi in particolare: Roberto Piccoli e Fotis Ioannidis. Secondo il quotidiano sono loro gli obiettivi che i dirigenti viola hanno messo nel mirino già da qualche settimana. Il problema principale sono i costi ma la differenza secondo il quotidiano potrebbero farla gli ultimi giorni di mercato.

Ci sarebbe stato un nuovo sondaggio con il Cagliari per capire se la posizione su Piccoli era cambiata, ma il club di Giulini non fa un passo indietro dalla richiesta di 25-30 milioni di euro. Idem su Ioannidis che vale la stessa cifra. Troppi per Piccoli, troppi per Ioannidis, ma la Fiorentina continua a lavorare per capire se ed eventualmente come limare le richieste dei due club. Tutto questo peraltro non sarà possibile senza la cessione di Beltran. Gli altri nomi più abbordabili che fa il quotidiano sono quelli di Shpendi, Siwe del Guingamp oppure e anche Harder dello Sporting Club e Daku del Rubin Kazan.