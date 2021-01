CUTRONE, Rinforzo di lusso per l'attacco del Parma

Il Parma si è lanciato con prepotenza su Patrick Cutrone, rientrato in silenzio al Wolverhampton. Il presidente Krause - si legge su La Gazzetta dello Sport - è a caccia di gol e ha accelerato sul bomber. Ieri sera Cutrone era impegnato in FA Cup da titolare nella sfida dei Wolves contro il Chorley, ma è possibile si sia trattato dell’ultima apparizione prima di tornare in Italia. Il Parma vorrebbe metterlo al centro del progetto. Resta da definire la formula per arrivare all'ex Fiorentina. Gli inglesi - prosegue la rosea - aprono a un prestito, magari oneroso, con riscatto fissato attorno ai 12 milioni per evitare minusvalenze dopo l’investimento fatto due anni fa da 23 milioni.