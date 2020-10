CUTRONE, Che voti nel 2-0 dell'Italia U21-bis

Grandi voti per la prestazione di Patrick Cutrone ieri sera con l'Italia Under 21 bis (a causa delle positività al Covid, hanno giocato gli under 20 con 4 senatori) contro l'Irlanda. Il 2-0 grazie ai gol dell'ex viola Sottil - altro grande mattatore della sfida - e proprio di Cutrone sono valsi alla Nazionale degli azzurrini il primo posto nel girone di qualificazione all'Europeo scavalcando proprio l'Irlanda. La Gazzetta dello Sport assegna il 7,5 al giovane attaccante, così come anche Tuttosport, mentre il Corriere dello Sport si ferma a 6,5. Resta il fatto che la prestazione di Cutrone è il miglior biglietto da visita per il suo ritorno in maglia viola.