Cristian Brocchi: "La Fiorentina meritava di più, può puntare all'Europa"

Il doppio ex di Fiorentina e Milan, oggi opinionista per Dazn e Amazon, Cristian Brocchi ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dell'avvio di stagione delle due squadre e di cosa si aspetta dalla sfida di questa sera tra viola e rossoneri: "Mi aspetto una bella gara perché si affrontano due formazioni che cercano di giocare. La Fiorentina non ha una buona classifica ma contro la Roma non meritava di perdere ed è rimasta al gol subito a tempo scaduto contro il Cagliari. Ha perso troppi punti e non ha ancora trovato la direzione giusta. A differenza del Milan".

L'ha sorpresa di più l'avvio negativo della Fiorentina o l'ottimo rendimento del Milan?

"La Fiorentina. Nelle prime giornate di campionato qualcosa di buono a livello di gioco i viola l'avevano mostrato. Poi Kean è stato sfortunato e non ha avuto il piede caldo. in più i gol subiti su calcio piazzato sono stati troppi. Hanno inciso sui risultati, hanno tolto autostima e tranquillità. La squadra è buona, migliore della classifica".

In effetti 3 punti in 6 partite

"Potevano essere 7 con un pizzico di fortuna in più. Contro il Cagliari la vittoria era ad un passo e i pareggi contro Como e Roma erano possibili. Con l'arrivo di un tecnico come Pioli le aspettative della squadra sono aumentate e l'asticella dei risultati si è alzata. Ci sono idee diverse rispetto alla passata stagione e la squadra non è entrata in sintonia con l'allenatore. Alcune letture sbagliate dei giocatori hanno pesato".

Dove può arrivare la Fiorentina?

"In Europa. Adesso le aspettative si sono abbassate ma la rimonta della Roma lo scorso anno insegna. Pioli ha vinto uno scudetto che non "doveva" vincere al Milan e ha alle spalle una gavetta importante. E' bravo e farà bene".