CRISI VIOLA, Terapia di gruppo per salvarsi

Non c’è molto altro da fare, se non augurarsi che almeno il ritiro serva per scuotere un gruppo precipitato in una crisi profondissima, scosso da un malessere che ha depotenziato il rendimento individuale di tutti: deve essere evidentemente serio il problema all’interno dello spogliatoio, se nemmeno l’esperienza di Prandelli è servita per recuperare le motivazioni che la Fiorentina sembra aver perso, da un pezzo, quando va in campo e rispetto agli altri, a chiunque altro, sembra avere addosso più debolezza che vigore. A riportarlo è l'edizione odierna de La Nazione.