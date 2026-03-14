Cremonese, il messaggio è chiaro: con la Fiorentina serve la svolta

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C'è grande tensione in casa Cremonese a due giorni dalla sfida fondamentale contro la Fiorentina in campionato. Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, i lombardi sanno che si giocano tanto allo Zini lunedì sera e per questo Nicola sta valutando dei cambi di formazione: in particolare sono in rialzo le quotazioni di Djuric in attacco con Bonazzoli. A lasciargli spazio dovrebbe essere Vardy, attaccante un po' appannato nelle ultime settimane.

La squadra, da giovedì, è in ritiro a Torre Boldone, nel Bergamasco, dove aveva lavorato anche il Bayern Monaco per preparare la sfida di Champions League con l’Atalanta. Una scelta fatta su input della società per compattare il gruppo, ma pure per mandare un segnale chiaro all’ambiente: è questa la settimana più importante della stagione. Dopo un digiuno di vittorie lungo quattordici partite, non si può più procrastinare: contro la Viola serve una svolta, senza se e senza ma.