CRAGNO, Ero abbonato viola, ora la mia big è Cagliari

"Da ragazzino ero abbonato alla Fiorentina. Ora la mia big è il Cagliari e giuro che penso solo a questo club che ha deciso di alzare l’asticella e ha appena avviato un progetto importante". A La Gazzetta dello Sport il portiere Alessio Cragno, nativo di Fiesole, racconta il suo amore per il Cagliari e per la Sardegna: "Ho aumentato la testardaggine. Già lo ero testardo. Ma ho anche preso l’amore per questa terra, l'orgoglio di essere sardo. Amo Baunei e Santa Maria Navarrese. Ho capito che questa gente inizialmente è diffidente, ti studia, poi si apre, ti dà, perché è generosa, leale, ma se qualcosa non va se la ricorda. Futuro? Non ci penso. Davvero. E se in Europa andassi col Cagliari? Guardi che qui c’è un progetto vero. Si vuole fare il salto di qualità".