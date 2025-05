Corsa Conference, cosa può succedere: poche speranze per i viola

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione si concentra sulla corsa europea della Fiorentina. I viola all'ultima giornata di campionato possono accedere solamente alla Conference League. Oltre a dover vincere contro l'Udinese però devono sperare in un risultato favorevole all'Olimpico tra Lazio e Lecce.

Il gol di Pedro allo scadere nel match contro l'Inter a San Siro ha semplificato i calcoli e complicato la rimonta della formazione di Palladino. Viste le vittorie di Roma e Juventus i viola non possono più accedere nè alla Champions League nè all'Europa League ma, in caso di successo contro l'Udinese e di sconfitta della Lazio in casa contro il Lecce, possono arrivare in Conference League per il quarto anno consecutivo. Con le due squadre a pari punti a quota 65 (stesso discorso anche in caso di vittoria del Bologna con tre squadre a pari merito al sesto posto) la Fiorentina sarebbe in vantaggio per gli scontri diretti (o classifica avulsa in caso di conteggio a tre). Le speranze insomma sono lievi, ma tutto può succedere.