CORR.SPORT-STADIO, La squadra del futuro

Il Corriere dello Sport - Stadio sottolinea come la Fiorentina abbia pronta per almeno dieci undicesimi la squadra per il prossimo anno, se riuscirà a convincere a restare tutti i propri talenti. Dragowski ha blindato la porta, Milenkovic la difesa. Sul futuro di Pezzella c'è qualche ombra, dunque è indispensabile l'arrivo di un forte difensore centrale, scrive il quotidiano. Resterà sicuramente Caceres, come del resto Lirola e Igor. Per il centrocampo sembra tutto già fatto, con Castrovilli che sarà il leader di un reparto che avrà a disposizione Amrabat e Pulgar. Badelj è destinato ad essere restituito alla Lazio, mentre ci sarà qualche chance in più per Agudelo. In dubbio Benassi. Anche in attacco è già quasi tutto deciso: dipende tutto da Chiesa, ma se lui resterà con Cutrone, Vlahovic, Kouamé e Ribery formerà un reparto pronto a far sognare i tifosi.