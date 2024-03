CORRR.SPORT-STADIO, Col Maccabi sarà a porte aperte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'ottavo di Conference League tra la Fiorentina e gli israeliani del Maccabi Haifa sarà molto delicato per via del contesto attuale in medio-oriente ma il Corriere dello Sport - Stadio spegne le polemiche che stanno nascendo per l'eventualità del ritorno a porte chiuse al Franchi: in realtà - scrive il quotidiano - non è in discussione che la partita del 14 marzo sia a porte aperte. Verranno fatte alcune valutazioni, data la delicatezza del contesto, e al massimo si potrà pensare a delle limitazioni di accesso agli spettatori ospiti (come accaduto, appunto, in Belgio). Ma l'incontro sarà disponibile al pubblico viola e su questo non ci piove.