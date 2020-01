CORRIERE FIORENTINO, Pradè nasconde le carte

La linea di Rocco Commisso è chiara, niente toppe ma giocatori funzionali subito e per il nuovo progetto che inizierà a giugno. "L'ultima settimana è quella che determina le cose in maniera più chiara, comprare tanto per fare non ha senso: se ci riusciremo bene, sennò avanti così", ha detto Daniele Pradè. Il Corriere Fiorentino, stamani in edicola, si chiede se si tratti di un bluff. E potrebbe facilmente esserlo, visto che la Fiorentina ha già ceduto Dabo e Cristoforo, dunque deve rinforzarsi a centrocampo...

Leggi anche: AL DI LÀ DELLE STRATEGIE