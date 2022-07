CORRIERE FIORENTINO, Ecco il primo colpo

Come riportato dal Corriere Fiorentino Rolando Mandragora ha scelto la Fiorentina, e già domani dovrebbe sostenere le visite mediche di rito. Il primo vero giorno di mercato (la sessione estiva si è ufficialmente aperta ieri) in casa viola porta in dote l’assenso del centrocampista al trasferimento per circa 8,5 milioni di euro più 500 mila euro di bonus legati alla qualificazione Champions League: una cifra che la Juventus, proprietaria del cartellino, sconterà dai vari pagamenti per l’affare Vlahovic. A niente dunque sono serviti gli ultimi tentativi del Torino che ancora ieri ha provato a trattenere Mandragora alla corte di Juric. Sarà lui infatti uno dei due interpreti del ruolo lasciato vacante da Torreira dopo il mancato riscatto dall’Arsenal. Un nuovo regista (italiano) da mettere a disposizione del tecnico e da far crescere in piena concorrenza con Amrabat. Per l’annuncio ufficiale servirà attendere la prossima settimana, come nel caso degli altri obiettivi primari Jovic e Dodò, ma intanto la giornata di ieri è stata utile a sgombrare il campo da qualsiasi dubbio nonostante l’ultimo tentativo granata con il procuratore del calciatore.