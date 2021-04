CORR. VERONA, La botta viola fa male all'Hellas

"Hellas, botta che fa male", così titola il Corriere di Verona questa mattina. 6 sconfitte nelle ultime 7 gare per la squadra di Juric. Il Verona è a picco. Passa, secondo il quotidiano, una Fiorentina dal viola sbiadito. Non si spiega, in effetti, il motivo per cui i gigliati si trovassero, prima di questa partita, appena 5 punti sopra la soglia della permanenza in Serie A. I milioni spesi da Commisso hanno permesso di comprare bene, ma di vendere male. Dopo il 2-0 - salvo in occasione del gol di Salcedo - l’Hellas non fa neanche venire un capogiro alla Fiorentina, che si gusta punti pregiatissimi.