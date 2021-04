CORR.SPORT-STADIO, Vlahovic come Vieri

In un editoriale a firma Alberto Polverosi, il Corriere dello Sport - Stadio oggi parla di Dusan Vlahovic, descritto "come i lottatori di una volta". Dal gol gettato al vento a San Siro alla prima di campionato ad oggi, il 9 viola ha imparato molto. La doppietta non ha portato neanche un punto in classifica ma la sua prestazione ha tracciato la via per l'intera squadra: la voglia di combattere di Vlahovic, nonostante contro avesse alcuni tra i difensori più duri del campionato, è stata quella di un attaccante di altri tempi. Un Boninsegna o un Graziani, oppure un Vieri per andare in tempi più recenti. Dopo Chiesa, la società di Commisso ha avuto in eredità dalla precedente gestione un altro gioiello. Dal suo futuro dipenderà anche quello della Fiorentina.