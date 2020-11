CORR.SPORT-STADIO, Viola azzerata: troppa Roma

È una Fiorentina senza personalità quella che si è presentata all'Olimpico ieri sera, e il Corriere dello Sport titola in prima pagina: "Viola azzerata". Troppa Roma per una Viola partita senza attaccanti: Ribery spinge, ma la partita gira con il gol di Spinazzola dopo poco più di 10 minuti. Dopo il secondo gol di Pedro poi la Fiorentina si spegne, nonostante Iachini inserisca anche le tre punte: troppo poco per impensierire una Roma che ha dominato il match.