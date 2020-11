CORR. SPORT, Prandelli punta su se stesso

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport con la Fiorentina, per Cesare Prandelli, è stato amore a prima vista. Sul futuro in società con Sarri in panchina il nuovo tecnico viola ha risposto: "Mi sembra fantacalcio. Con la società abbiamo parlato per due ore di calcio e in 30 secondi abbiamo trovato l'accordo. Io per la Fiorentina non ho richieste, voglio solo dimostrare di poter allenare questa squadra. Credo molto in me e in questa società, tanto che a battuta gli ho detto: 'Tra due-tre mesi sarete voi a contattarmi per chiedermi il rinnovo'.