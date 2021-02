CORR. FIORENTINO, Su Ribery: "Silvio lo vuole"

Il Corriere Fiorentino, in edicola stamani, si concentra sulla situazione di Franck Ribery. Confermato l'interesse del Monza per il francese, in caso di promozione in Serie A, ma FR7 ha detto di trovarsi bene a Firenze. «Io sto bene a Firenze — ha detto il francese dopo la gara col Toro — mi trovo bene con i tifosi e con i compagni. Sono a disposizione, ma bisogna chiedere alla società». Anche se il ds Pradè disse che il futuro di Franck dipenderà solo da lui. L'amicizia con Boateng, ora alla corte di Berlusconi, è salda e potrebbe giocare un ruolo importante nei prossimi mesi. Ma l'impressione, si legge, è che a fine stagione l'opzione più probabile sia l'addio verso la Germania. La mancanza della famiglia si fa sentire per il campione.